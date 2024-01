"L’istituto Montessoriano salvato dagli accorpamenti regionali"

"Gli istituti comprensivi di Chiaravalle hanno evitato l’accorpamento, ma siamo consapevoli che il successo ottenuto non può considerarsi definitivo in quanto la delibera di Giunta Regionale rimanda al prossimo futuro (probabilmente per l’anno scolastico 2025/26) la definizione complessiva delle autonomie nelle Marche". Così dalla maggioranza (Chiaravalle domani) dopo le decisioni della giunta regionale sugli accorpamenti tra istituti comprensivi, decisioni che al momento hanno salvato l’istituto Montessori nonostante abbia un numero di iscritti inferiore alla soglia minima prevista per legge. C’era il concreto rischio che tra le 19 autonomie da tagliare nelle Marche finisse anche l’istituto scolastico montessoriano. "Si era parlato prima di una sua fusione con l’Istituto Scocchera di Ancona e poi con il nostro "Rita Levi-Montalcini - aggiungono -. Continueremo a sostenere l’immagine di alta qualità formativa dei due istituti chiaravallesi presso la Regione, oltre che, alla luce del significativo calo delle nascite, a lavorare al rafforzamento della collaborazione tra i due istituti chiaravallesi di fronte a ogni futura eventualità".