L’Italia e l’Europa nella crisi mondiale

"I tempi sono maturi affinché si collabori per davvero con Ancona e il suo hinterland per sognare una grande città metropolitana. Avremmo una voce più forte sui temi di rilevanza strategica. Penso alle infrastrutture e al lavoro, tra ferrovia, aeroporto e Amazon: il cambiamento sarà volano di sviluppo". Così Clemente Rossi, consigliere di Uniti per Falconara, storico ex assessore delle Giunte Brandoni e Signorini, vicesegretario provinciale di Forza Italia Ancona, intervenendo a margine del convegno ‘Sfide globali, il ruolo dell’Italia e dell’Europa nella crisi mondiale’ di ieri all’hotel Touring. Era presente la senatrice e presidente della Commissione Esteri e Difesa Stefania Craxi che, lavorando a stretto contatto col ministro degli Esteri Antonio Tajani, ha affrontato i temi della pace alla luce dei gravi avvenimenti tra Europa e Medio Oriente. "L’Italia – è stato ribadito – ripudia la guerra in tutte le sue forme e sostiene un’efficace azione diplomatica, unita a consistenti aiuti umanitari in favore delle popolazioni colpite, al fine di scongiurare l’aggravarsi di una situazione seria e dagli effetti imprevedibili". Presenti tutti i big del partito, compresi i sindaci di Ancona e Numana Daniele Silvetti e Gianluigi Tombolini.