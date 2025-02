L’Italservice piega il Teramo e guarda avanti

LORETO

72

TASP TERAMO

58

: Delfino 14, Cevolini 4, Arduini, Battisti, Cipriani 17, Mattioli 2, Manzaroli, Tognacci 3, Aglio 9, Broglia 3, Gulini 12, Jareci 8. All. Ceccarelli.

TERAMO: Caroè 10, Moro 2, Marinelli 7, Fabris 3, Tommarelli, Mazzagatti 8, Massotti 11, Laraia, Di Francesco, Benzoni 6, Gueye 11, Luponetti. All. Stirpe.

Parziali: 18-10, 37-23, 59-44, 72-58.

L’Italservice Loreto vince e convince nell’ultimo appuntamento del girone di ritorno della prima fase. I gialloblu si impongono 72-58 ai danni del Teramo a Spicchi al PalaMegabox. Non c’era modo migliore per andare alla sosta e ricaricare le pile in vista del Play-In Gold.

La seconda fase scatterà il 16 febbraio. Le formazioni qualificate: Italservice Loreto, Matelica, Recanati, Ozzano, Bramante Pesaro e Porto Recanati. Tornando al match, le due squadre non dovevano chiudere nulla alla classifica. L’Italservice conduce la contesa con autorevolezza, ruotando l’organico.

b. t.