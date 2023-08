Lite al "peperoncino" in pizzeria Cliente spruzza spray irritante contro il cameriere: volano botte

Doveva essere una tranquilla serata in pizzeria quando sul finire della cena è scoppiato il caos con tanto di spray al peperoncino spruzzato in faccia e una scarica di cazzotti. Il parapiglia è andato in scena martedì, in piazza Rosselli, in un ristorante della zona abbastanza gremito a quell’ora. Erano circa le 22 quando un cliente, un 50enne foggiano, avrebbe iniziato ad infastidire la clientela presenta. A quel punto è intervenuto un cameriere del ristorante, un 56enne originario della provincia di Varese. Ha chiesto all’ospite di farsela finita e tra i due è scoppiato un litigio molto animato. I due sarebbero arrivati alle mani, sono volati pugni e spintoni. Il cliente, che di lavoro fa l’autista di autobus, ha preso dalla tasca uno spray al peperoncino e lo ha spruzzato in faccia al cameriere, provocando una reazione di bruciore molto fastidiosa. Visti gli animi molto agitato dal locale hanno chiamato il 112, il numero unico di emergenza, e sul posato è arrivata una pattuglia dei carabinieri del Radiomobile. I militari hanno recuperato la bomboletta urticante e l’hanno sequestrata. Poi hanno sentito i presenti per cercare di ricostruire l’accaduto. Nell’immediatezza dei fatti è emerso del litigio tra i due poi degenerato con le botte. Nel parapiglia c’è anche chi ha lasciato la cena sul piatto e si è allontanato per non venire coinvolto. I carabinieri hanno sentito entrambi i 50enni. Uno ha avuto bisogno dei soccorsi sanitari e sul posto è arrivata una ambulanza della Croce Gialla che ha trasportato in ospedale l’uomo raggiunto dal peperoncino e anche da alcuni pugni in faccia. Non è grave. I militari ieri aspettavano che entrambi sporgessero denuncia perché per i fatti accaduti, vista una prognosi non alta, si procederà a querela di parte. Non è chiaro se il foggiano fosse un cliente assiduo del locale e conoscesse già il cameriere per scatenare poi la violenta aggressione. E’ probabile che il cliente abbia anche esagerato con il bere e abbia poi perso il controllo quando il dipendente lo ha invitato a darsi una regolata. Nelle prossime ore i militari raccoglieranno ulteriori elementi per definire meglio l’accaduto.