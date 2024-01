Lite col bastone: condomini si denunciano a vicenda

Tensioni nel condominio, due vicini di casa si denunciano a vicenda dicendo di essere stati picchiati dalla controparte. E’ un processo con accuse incrociate quello che entrerà nel vivo il 16 maggio, davanti alla giudice Francesca Pizi. Gli imputati infatti sono al contempo anche vittime. I reati sono minacce e lesioni aggravate dall’uso di un arma, vale a dire un bastone. Da una parte c’è un italiano di 58 anni che accusa un albanese di 65 anni di avergli spaccato un bastone in testa. Dall’altra c’è l’albanese che sostiene di essere stato preso a bastonate dall’italiano: "Ti finisco, ti ammazzo". I due vivono nello stesso palazzo dove abitano in tutto quattro famiglie. Il 58enne avrebbe fatto sempre l’amministratore di condominio volontario, gratuitamente, gestendo bollette e pagamenti per le parti comuni. Tra lui e l’albanese però le cose non sarebbero sempre andate bene. Antipatia reciproca che negli anni si sarebbe accumulata fino a frequenti litigi. Quello grave, che ha portato entrambi a sporgere denuncia ai carabinieri, risale a luglio del 2022. Tornando a casa dal lavoro il 58enne si sarebbe ritrovato davanti l’albanese con un bastone in mano. Con quello lo avrebbe colpito in testata facendolo finire in ospedale con 10 giorni di prognosi. L’albanese ha sostenuto di essere stato lui aggredito con il bastone che il 58enne aveva in mano e che lo stesso si sarebbe poi ferito per simulare una aggressione. Anche il 65enne si è fatto refertare in ospedale riportando 7 giorni di prognosi.