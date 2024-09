Violenta lite tra colleghi in negozio, interviene la polizia

Ancona, 3 settembre 2024 - Un violento litigio in un negozio tra due dipendenti per incomprensioni sul lavoro, iniziata con uno scontro verbale e poi passato alle vie di fatto, ha reso necessario l'intervento della polizia. E' accaduto ieri sera nei pressi di via Filonzi ad Ancona.

A seguito della segnalazione di una lite, gli agenti sono arrivati subito sul posto. Una dipendente dell'esercizio commerciale ha riferito di aver litigato con un collega. Ne hanno parlato anche altre persone che però non hanno saputo spiegare i motivi. La donna coinvolta nella lite, 22 anni, peruviana ascoltata dai poliziotti ha riferito di aver avuto una discussione dapprima verbale poi passata alle vie di fatto nel retro dell'esercizio commerciale, per motivi legati ad incomprensioni lavorative non meglio specificate. Ha affermato di aver ricevuto una spinta dal collega durante la discussione.

L'uomo, 30 anni, ha raccontato invece che la donna era solito disturbarlo durante le faccende lavorative che la lite, a detta sua, era nata perché la donna lo strattonava tirandogli la maglia. La donna ha richiesto l'intervento del personale sanitario ma poi ha detto che si sarebbe recata da sola in ospedale per ricevere le cure del caso. Le parti sono state invitate dagli agenti a calmarsi e informate sulle loro facoltà di legge.