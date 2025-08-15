Lite con la mamma. Gli revocano permesso premio

È stato revocato il permesso premio che un 40enne senigalliese, detenuto in carcere, aveva ottenuto per trascorrere dei giorni in famiglia. L’uomo, ospitato dalla madre in un’abitazione del centro, ha attirato l’attenzione dei vicini a causa di un litigio con la madre stessa. Nell’abitazione è arrivata una pattuglia della polizia che ha riportato la situazione alla normalità.

La donna ha dichiarato agli agenti che poco prima, era rientrata in casa trovando il figlio esanime a terra e sporco di vomito. Immediata la chiamata al 118, i sanitari si sono precipitati sul posto: nel frattempo l’uomo ha ripreso parzialmente i sensi, tanto che i sanitari, dopo aver controllato i parametri, si congedavano.

Il 40enne ha iniziato a inveire contro la donna anche con fare minaccioso tanto che, impaurita, si è rifugiata in un appartamento al piano superiore, sempre di sua proprietà e sito nello stesso stabile attendendo al sicuro l’arrivo dei poliziotti. Per lei sono stati momenti di paura che il figlio, in preda all’ira, potesse tentare di raggiungerla anche nell’altro appartamento. A seguito dell’accaduto, il personale del Commissariato, coordinato dai vice Questore Mabj Bosco, ha richiesto la revoca del permesso premio all’autorità competente e il giorno successivo l’uomo veniva nuovamente condotto in carcere.