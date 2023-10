Lite condominiale. La polizia scopre anziano che vive senza luce e gas

La lite condominiale fa scoprire una caso di povertà, quello di un anziano che viveva senza acqua e senza luce in casa, da solo. L’uomo è stato subito affidato ai servizi sociali del Comune. La staffetta per aiutarlo è iniziata martedì mattina, quando una pattuglia della polizia è intervenuta in una palazzina di via Isonzo perché un residente temeva che il vicino di casa avesse versato un liquido infiammabile e pericoloso nell’androne del palazzo. Dall’immobile provenivano le urla di una discussione molto accesa così un passante ha chiamato il 112. Quando gli agenti sono arrivati si avvertiva il cattivo odore e per questo sono stati chiamati anche i vigili del fuoco che però hanno escluso che si trattasse di una sostanza pericolosa. Non era un liquido infiammabile ma solo uno sgrassatore a base di ammoniaca. I due vicini stavano ancora discutevano animatamente per questo. Il richiedente ce l’aveva con un 70enne che secondo lui aveva spruzzato la sostanza nell’adrone. I poliziotti hanno parlato con l’anziano che ha dato una versione diversa dei fatti. "Qui ce l’hanno tutti con me – ha detto il 70enne – perché mi sono opposto a fare dei lavori nel palazzo. Subisco dispetti continui, nessuno mi può più vedere". Per il richiedente invece l’anziano aveva fatto solo l’ennesimo dispetto a tutti i condomini. Gli agenti hanno voluto andare a fondo sulla questione e così hanno chiesto al 70enne di entrare in casa sua per parlare meglio. Ad allarmarli è stata anche la condizione in cui l’uomo si era presentato, in scarse condizioni igieniche. Una volta entrati in casa gli operatori hanno visto che i loro sospetti erano fondati. Il 70enne viveva in condizioni inaccettabili alla dignità umana. L’abitazione versava in totale stato di abbandono, buia, sporca e con oggetti di svariata natura sparsi a terra, sprovvista anche dell’allaccio di acqua e gas e quindi inabitabile. Impossibile per l’anziano lavarsi e riscaldarsi. Non potevano lasciarlo così per questo si sono dati da fare per contattare gli uffici comunali preposti e trovare una soluzione al 70enne. L’anziano è stato preso in carico dal personale comunale.

ma. ver.