Lite e caos nel negozio di telefonia

Si accorge che la scheda Sim del cellulare non funziona e se la prende con l’addetto del negozio di telefonia. Innervosito ha preso a pungi un cartellone pubblicitario riempiendo di insulti anche le persone presenti. E’ accaduto mercoledì, in un centro commerciale alla periferia della città, dove per riportare la calma è dovuta intervenire la polizia. A chiamarla è stato l’addetto del negozio, impaurito che il cliente potesse rompere tutto. L’uomo si è presentato con la fidanzata e un cane di grossa taglia. Ha avuto da ridire perché le due schede sim acquistate non funzionavano e per quel motivo né lui né la fidanzata erano riusciti a lavorare. Il commesso avrebbe cercato una soluzione ma il cliente avrebbe perso le staffe abbandonando il negozio quando l’addetto ha chiamato la polizia. Una pattuglia delle Volanti è arrivata al centro commerciale e dopo una breve ricerca ha individuato il cliente molesto. Era un 35enne con a carico numerosi reati contro il patrimonio e diverse inottemperanze dei fogli di via, nonché una nota di rintraccio per la notifica di un provvedimento. L’uomo ha ammesso il diverbio poi si è infastidito della presenza dei poliziotti e ha minacciato e offeso il gestore del negozio di telefonia. Per placare gli animi gli agenti lo hanno portato via per procedere con la notifica del rintraccio che aveva pendente.