Lite in casa: scende in strada e chiede aiuto

E’ scesa in strada a chiedere aiuto. In via Concio a Camerano l’altra sera poco dopo le 21 si è scatenato l’inferno. Coloro che l’hanno udita hanno pensato al peggio. Lamentava forti dolori a una spalla e diceva che era colpa del suo ex, entrambi 40enni. Nel giro di poco sono arrivate le pattuglie dei carabinieri delle stazioni di Castelfidardo a Camerano sul posto.

C’era stata effettivamente una lite tra la donna e il suo ex compagno, in casa. Era divampata per motivi sentimentali. Si sono presi a male parole e poi hanno iniziato a picchiarsi e pare proprio che, per uno spintone di lui, la donna sia caduta a terra facendosi male a una spalla. Sul posto è arrivata anche l’ambulanza che l’ha trasportata all’ospedale di Torrette per le cure del caso.

Le sue condizioni non sono gravi. Pare che la donna lamentasse di essere inseguita da quell’uomo quando è scesa in strada a chiedere aiuto. L’ha notata un automobilista che ha chiamato il 112, molto preoccupato per quello che la donna diceva. La giurisprudenza parla chiaro, se si tratta di un episodio isolato tra due persone separate non si procede per maltrattamenti in famiglia ma solo al reato di lesioni personali, previa querela della vittima che al momento, comunque, non avrebbe sporto denuncia ai carabinieri, seppur appunto intervenuti. Se le lesioni personali sono superiori a 20 giorni c’è la procedibilità d’ufficio e in queste ore è in corso il fatto è in corso di chiarimento.

Non sarebbe di certo il primo episodio simile che accade nel giro degli ultimi mesi, interventi per liti familiari o tra persone separate sono quasi all’ordine del giorno, confermano le forze dell’ordine della Valmusone. Tutti i casi finora si sarebbero chiusi senza gravi conseguenze ma ce ne sarebbero altrettanti che restano attenzionati. Il rischio che possano esplodere liti violente è sempre dietro l’angolo. L’ultimo episodio in ordine temporale c’è stato prima di Pasqua alle Crocette di Castelfidardo dove la moglie, sentendosi minacciata dal marito che tra l’altro ha il porto d’armi, ha chiamato i carabinieri che sono arrivati a sirene spiegate sul posto dopocena. Anche in questo caso la fidardense non ha sporto denuncia nei confronti dell’uomo.

Silvia Santini