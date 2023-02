Lite in strada, ventenne trovato con la droga

La lite in strada era molto accesa. Alcuni residenti si sono davvero spaventati per quanto stava succedendo. Non capivano fino a dove si sarebbero spinti e così hanno chiamato aiuto. Nel frattempo le forze dell’ordine erano nei paraggi e si sono diretti in quel punto. Due giovani stranieri si stavano insultando per qualche motivo, sconosciuto. Sono arrivati i carabinieri in località Crocette di Castelfidardo venerdì sera. L’atteggiamento dei ragazzi non ha convinto i militari che hanno perquisito uno dei due, appena 20enne. Entrambi i ragazzi che stavano discutendo animatamente risiedono nei paraggi ma sono di nazionalità tunisina.

Quel giovane è stato arrestato. Era in possesso di 320 grammi di hashish. Li nascondeva nel suo marsupio. La perquisizione è durata per diverso tempo, sia a casa che nella sua auto, sempre a opera dei carabinieri coordinati dal maggiore della Compagnia di Osimo, il capitano Luigi Ciccarelli. Quella sostanza stupefacente era già suddivisa in dosi probabilmente pronte per essere spacciate. I carabinieri hanno trovato anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga. La lite tra i due forse riguardava proprio quel quantitativo. Ieri mattina c’è stata la direttissima al tribunale di Ancona: l’arresto è stato convalidato e adesso il 20enne ha l’obbligo di presentarsi alla stazione dei carabinieri. Le indagini sono tuttora in corso però per capire quali sono le altre persone dietro la catena dello spaccio, di cui è stato intercettato solo un "anello", il ragazzo appunto, e chi sono i clienti, se c’è una lista oppure un contatto cui il ragazzo faceva riferimento.

Sono sempre di più i ragazzini in possesso di sostanza stupefacente. Carabinieri, agenti e municipale della Valmusone lo riscontrano ogni giorno, tanto da poter elaborare una statistica che pesa. L’età di quei ragazzi poi è sempre più bassa. Si danno appuntamento il pomeriggio o la sera anche vicino casa. L’assunzione di marijuana e hashish soprattutto continua ad essere un fenomeno sommerso ma diffuso e sono in preoccupante crescita l’uso combinato di sostanze psicoattive, come le smart drug, e l’abuso di alcol tra gli adolescenti, non meno grave. Sulla sensibilizzazione al problema vertono le lezioni di legalità.

Silvia Santini