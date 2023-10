Ancona, lite per un incidente, botte in strada e fuga: preso il netturbino

Ancona, 19 ottobre 2023 – È stato individuato l’operatore ecologico di Anconambiente che martedì sera ha aggredito a pugni un automobilista in pieno centro mandandolo all’ospedale.

Si tratta di un giovane residente in città, non un dipendente diretto dell’azienda partecipata del Comune, ma richiesto dalla stessa da una delle tante agenzie interinali. Il giovane, dopo l’assurdo gesto dell’altra sera, invece di prestare soccorso al malcapitato automobilista, si era allontanato a bordo del suo mezzo di lavoro. I testimoni che hanno assistito al brutto episodio hanno raccontato tutto agli inquirenti della polizia locale e fornito anche il numero di targa del mezzo.

Non è stato dunque difficile risalire al soggetto che adesso ovviamente rischia grosso, compresa la rescissione del contratto a tempo.

Sulla vicenda abbiamo sentito il presidente di Anconambiente, Antonio Gitto: "Mi lasci prima di tutto esprimere le scuse da parte mia, dell’azienda e di tutti i lavoratori alla persona aggredita – esordisce il responsabile dell’azienda che si occupa de ciclo dei rifiuti per il capoluogo – Quanto accaduto ha davvero dell’increscioso. E pensare che, stando a quanto mi hanno riferito i miei collaboratori, quel giovane non aveva mai dato problemi, me lo hanno descritto come un buon lavoratore. Confermo che si tratta di un contratto a somministrazione fornito da un’agenzia interinale, sistema a cui noi facciamo riferimento quando abbiamo bisogno di sostituire personale per coprire i turni in periodi prolungati. Rescissione del contratto? Come minimo, anche se prima voglio capire bene tutta la vicenda. Trattandosi di un lavoratore atipico il provvedimento sarà anche più diretto".

L’aggressore martedì sera stava operando in via Carducci, a due passi da piazza Roma. Le sue mansioni erano quelle dello spazzamento e non della raccolta differenziata dei rifiuti. All’improvviso si è introdotto nella discussione tra altri due automobilisti e una volta sceso dal mezzo, lasciato in mezzo alla carreggiata, si è scagliato contro uno dei due picchiandolo, per poi scappare al volante del camioncino di servizio.