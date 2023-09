Lite di coppia in strada: lei ferisce il compagno con una bottiglia rotta e fugge

Ancona, 25 settembre 2023 - Una coppia litiga in strada, di notte. I toni si fanno accesi, spunta una bottiglia rotta: ma stavolta a finire all'ospedale è l'uomo, aggredito dalla compagna e trasportato al Torrette. E' successo la notte scorsa in via Mamiani: dopo la segnalazione della lite è intervenuta la polizia ma - giunti sul posto - gli agenti hanno potuto fare ben poco: l'uomo ferito infatti era già stato portato in ospedale, mentre una donna, forse spaventata dal suo stesso gesto, s'era già data alla fuga. In seguito, al Pronto soccorso, gli agenti hanno identificato l'aggredito, un 40enne peruviano che ha raccontato di aver avuto una lite con la compagna, come avvenuto in altre occasioni. In questo caso però la donna ha afferrato una bottiglia di vetro rotta e lo ha colpito. A quel punto la compagna dell'uomo si è allontanata, facendo perdere le proprie tracce.