"Lite nel sangue, il commissario ci ascolti"

Era un sabato sera qualunque quello scorso in centro storico a Osimo quando, verso le 22.45, nei pressi del Monumento ai Caduti di piazza Nuova, un litigio tra due minorenni ha preso una brutta piega, lasciando uno dei ragazzi ferito. La vittima, un 17enne di origini tunisine residente a Osimo, è rimasta a terra con una ferita alla coscia causata da un coltello, mentre l’altro ragazzo, 16enne, è fuggito. La lama è stata ritrovata qualche ora dopo poco distante. Al momento, le indagini sono in corso, con i carabinieri che hanno individuato il responsabile. Il fascicolo è in mano alla Procura dei minori, il 16enne rischia la denuncia per lesioni aggravate. Non sarebbe il primo episodio di movida molesta, oltretutto per futili motivi, in centro a Osimo negli ultimi anni. I residenti sono esasperati tanto che il consiglio di quartiere è tornato a chiedere un incontro con la commissaria Grazia Branca alla presenza anche delle forze dell’ordine che dovrebbe essere concertato a breve. L’opinione pubblica e la politica intanto si infiammano sulla questione. "16 e 17 anni, armati. Se pensiamo di poter continuare a minimizzare la situazione siamo degli incoscienti. Se pensiamo di poter relegare tutto a bravate o eventi sempre accaduti siamo degli irresponsabili – dice la portavoce di Fratelli d’Italia Michela Staffolani, ex assessore -. Se pensiamo di risolvere tutto militarizzando la città, con qualche convegno o ora di educazione civica, siamo degli illusi. La violenza tra i giovanissimi ha quasi sempre la stessa matrice. Ragazzi che crescono in famiglie ed ambienti violenti o che hanno come base fondamentale la prepotenza, ragazzi che incutono timore anche agli adulti. È ora di aprire gli occhi e prenderne atto e reagire". Il leader delle liste civiche Dino Latini afferma: "Abbiamo promosso incontri tra società sportive, parrocchie, famiglie e associazioni di volontariato per costruire una rete di controllo preventivo sui giovani e sull’uso che fanno degli spazi pubblici. Parlare non basta più". L’ex vicesindaco Monica Bordoni aggiunge: "La violenza soprattutto tra i giovani, è un segnale preoccupante che non possiamo ignorare. Investire in prevenzione, non solo con più controlli ma anche creando spazi di aggregazione sani, promuovendo attività educative e sportive. Se vogliamo che i ragazzi abbiano alternative valide, dobbiamo fornirgliele. Chi vive nella nostra comunità deve rispettarne le regole. Non possiamo accettare che situazioni di questo tipo diventino la normalità". Silvia Santini