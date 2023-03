Lite per gelosia, ferisce il rivale a colpi di forbici

La serata in roulotte finisce nel sangue, a colpi di forbici. E’ successo sabato, in via delle Grotte, a Posatora, dove attorno alle 23 si sono fiondate polizia e ambulanza per una brutale aggressione iniziata nel piazzale del parcheggio dei camper e finita in strada. La chiamata di aiuto ai soccorsi è arrivata per un uomo ferito con un codice di media gravità. All’interno di una roulotte si trovavano due persone, una straniera, di nazionalità bulgara, e un uomo di 45 anni. Tra i due è scoppiato un litigio per una ragazza, motivi di gelosia nei suoi confronti. Il resto lo ha fatto l’alcol di cui entrambi ne avrebbero fatto abuso. Il litigio è degenerato quando il bulgaro avrebbe cercato di alzare le mani sul 45enne, dopo essere entrato nella roulotte. A quel punto il 45enne ha lasciato la roulotte per fuggire via a piedi. Lo straniero però lo ha seguito, impugnando un paio di forbici. Durante la corsa lo ha raggiunto e lo ha colpito più volte con le forbici, avventandosi su di lui. I lampeggianti della polizia hanno interrotto l’aggressione che poteva finire molto male. A terra gli agenti hanno trovato il 45enne, era in stato di ebbrezza, con alcuni graffi provocati dalla punta delle forbici che lo avevano colpito superficialmente. Il bulgaro era ancora lì ed è stato bloccato per essere identificato. Una ambulanza della Croce Rossa è arrivata in via Grotte e ha portato il 45enne in pronto soccorso per le cure del caso. Non era grave. Sono in corso accertamenti per capire meglio i fatti e procedere con una denuncia nei confronti dell’aggressore e sapere a che titolo entrambi si trovavano nell’area camper.