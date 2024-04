Lite per la precedenza: la insegue e le prende a pugni la macchina

Manca la precedenza all’incrocio e se la prende con la donna al volante che avrebbe dovuto far passare. Prima l’avrebbe insultata poi ha preso a pugni il finestrino dell’auto e la carrozzeria. Non contento l’avrebbe inseguita fino a sotto casa per continuare lo sfogo che non è finito nemmeno con l’intervento del compagno della conducente. Con l’accusa di violenza privata è finito a processo un 48enne anconetano. La mattina del 30 gennaio del 2019 l’imputato era in sella alla sua moto Honda quando in via Vallemiano, all’incrocio con il sottopasso di via Lotto, si è trovato davanti una Fiat Panda guidata da una anconetana di 66 anni. La donna proveniva da piazza Ugo Bassi e si è trovata il motociclista alla sua sinistra. Il 48enne avrebbe dovuto darle la precedenza ma non si sarebbe fermato così la conducente dell’automobile ha dovuto fare una brusca frenata per evitare l’incidente. Il motociclista ha iniziato ad inveire contro di lei parole senza senso. La donna ha ripreso la marcia per andare a casa, a pochi metri di distanza. Il 48enne l’avrebbe inseguita e poi bloccata con una ruota della moto quando ha parcheggiato. Lì ha ripreso ad insultarla. A quel punto la 66enne ha telefonato al compagno che era in casa per farsi aiutare. L’uomo è sceso e ha redarguito il motociclista che ne ha avute anche per lui. "Ti schiaccio e ti lascio per terra", gli avrebbe urlato intimandogli di andarsene via. Alla fine a lasciare la zona è stato il motociclista minacciando il compagno della donna cosi: "So dove stai". Per i cinque giorni a seguire si è presentato sotto casa della coppia, che ieri ha testimoniato davanti alla giudice Alessandra Alessandroni, suonando il campanello per poi fuggire. La donna lo ha denunciato alla polizia. Prossima udienza il 12 giugno.

ma. ver.