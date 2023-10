Lite per la serata alcolica. Arriva anche la polizia

Uno voleva bere alcolici, l’altro no. E’ scoppiato un litigio finito a botte, due i feriti. Sono due rumeni che alloggiano in un agriturismo in via della Ferrovia, per motivi lavorativi visto che lavorano per una ditta che opera nei cantieri navali. Martedì notte uno dei due, un 50enne è ricorso alle cure della Croce Gialla che lo ha trovato per la strada, ferito. Poco prima il litigio, poi ricostruito dalla polizia, intervenuta sul posto. Anche l’altro avrebbe riscontrato delle ferite ma solo uno sarebbe andato in ospedale. Potranno denunciarsi a vicenda se lo riterranno opportuno. Stando alla versione del rumeno finito in ospedale lui si sarebbe opposto ad una serata alcolica e il connazionale con cui condivideva la stanza si sarebbe arrabbiato.