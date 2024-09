Lite stradale, minaccia automobilista con la pistola

Ancona, 16 settembre 2024 – Minaccia con la pistola un automobilista per questioni di viabilità. È successo sabato in via Primo Maggio. A compiere il gesto è stato un 26enne residente nel capoluogo dorico.

Il giovane era a bordo della propria auto quando si è fermato sulla strada ed è andando verso il portabagagli da cui ha preso una pistola. Poi si è diretto verso un altro automobilista, un 20enne maceratese con cui aveva avuto un diverbio stradale, per puntargli l’arma davanti.

Il malcapitato è risalito in auto e si è subito allontanato. Ha preso però il numero di targa del veicolo del ragazzo che lo ha minacciato e ha denunciato il fatto alla polizia. Anche una testimone, che ha assistito al fatto, si è segnata la targa e ha chiamato la questura per riferire in merito all’accaduto.

In breve tempo la polizia è risalita al 26enne un cittadino già noto alle forze dell’ordine. È stato rintracciato a casa dove la polizia ha effettuato una perquisizione trovando una scatola contenente munizionamento a salve. Nel portabagagli della sua auto c’era la pistola, una scacciacani tipo revolver, priva di tappo rosso. Pistola e munizioni sono state sequestrate.

Il 26enne è stato denunciato per per minacce, aggravate dall’uso di armi. La polizia ha poi denunciato un 30enne e una 36enne che infastidivano i clienti nei pressi di una bar in via Giordano Bruno.