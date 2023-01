Lite tra automobilisti per un pezzo di carta

Riprende un automobilista per una carta buttata via dal finestrino e si ritrova inseguito e insultato. È accaduto lunedì pomeriggio. Vittima un uomo che aveva a bordo della vettura moglie e figlioletto. Mentre era al semaforo del viale della Vittoria ha visto il conducente dell’automobile davanti alla sua che buttava via una carta in strada. Gli ha suonato per rimproverarlo, trovando il gesto inopportuno. L’autista maleducato lo ha poi rincorso e bloccato fuori dalla galleria, in piazzale della Libertà, mettendosi davanti la sua auto per bloccarlo. Lí è arrivata la polizia, chiamata dalla vittima, spaventata, che ha sedato gli animi multando l’uomo in difetto per la carta lanciata dal finestrino perché aveva la revisione dell’automobile scaduta. Lo stesso soggetto era noto per altre violazioni del codice della strada. Dopo la multa ognuno ha proseguito per la propria strada.