Lite tra ex compagni "Era solo per gelosia"

Lite tra uomini per problemi di cuore: caos in via Pesaro, interviene la polizia. È successo nella tarda serata di due giorni fa, quando – nei pressi del Piano – le Volanti notavano due persone trasandate, con segni di percosse e colluttazione. Pare che presentassero anche escoriazioni ed ematomi. Fermati dagli agenti, i due – risultati poi essere un italiano e un brasiliano di circa 50 anni – avrebbero detto di essere conoscenti con un trascorso sentimentale comune. Per loro, la lite è scoppiata dopo aver alzato il gomito a una cena e poi, in preda ai fumi dell’alcool, di aver litigato di brutto per gelosia.