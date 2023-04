Lite tra fidanzati Spaccata vetrata dell’anziana vicina

Lite in un’abitazione: sfondata la veranda della vicina. È successo al Ghettarello, all’alba di ieri. A lanciare l’allarme, un’anziana signora che sarebbe stata svegliata dalle urla dei vicini. L’arzilla nonnina, al sorgere del sole, avrebbe composto il 112 per chiedere aiuto alla Polizia. Agli agenti delle Volanti giunti sul posto, avrebbe riferito di aver sentito delle forti urla provenienti dalla sua cucina. In realtà, i rumori provenivano dall’appartamento di rimpetto al suo. La donna, aiutata dai poliziotti, ha anche notato che durante la lite era stata sfondata una piccola parte di vetro che separa la cucina della donna dalla veranda dei due litiganti. Secondo quanto trapela, si tratterebbe di una coppia di fidanzati di 48 anni, entrambi anconetani. Pare che i due, in preda ai fumi dell’alcool, discutessero animatamente per futili motivi. Sono volate parole grosse tra la coppia che però sembra non conviva nell’appartamento del Ghettarello.

Nel corso del diverbio, qualcuno avrebbe scagliato una bottiglia contro la vetrata. Una volta identificati, l’uomo ha promesso di risarcire i danni provocati alla signora, in stato di choc. Per questo, nel frattempo, l’anziana è stata raggiunta dal 118, ma poi ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Sempre nella giornata di ieri, Polizia di Stato e polizia locale hanno effettuato diversi controlli negli esercizi commerciali della zona. Ad essere multato, è stato il titolare di un bar che non aveva affisso i cartelli di ‘area videosorvegliata’ all’interno del locale, monitorato dalle spycam. La mancata affissione dell’avviso è costata al barista 1000 euro. È in corso di accertamento la regolarità della documentazione inerente l’occupazione di suolo pubblico, per via della presenza di dehors.

ni. mor.