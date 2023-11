Lite tra inquilini: "Devi andartene tu e la famiglia"

"Te ne devi andare di casa, tu e la tua famiglia". E giù parole grosse, insulti e imprecazioni. Sono stati gli uomini delle volanti a riportare la calma in corso Carlo Alberto, due giorni fa. Erano da poco passate le 21 quando residenti e passanti hanno visto quella scenata in strada. Stando a quanto trapela, pare si tratti di una lite tra coinquilini, tutti bengalesi. Al centro della vicenda, un 40enne che veniva impaurito da altri connazionali con frasi di questo tipo: "Devi andartene da casa tua. Guarda, che se non te ne vai ti stacchiamo i contatori dell’acqua". E giù a litigare. Gli agenti, però, una volta sul posto, avrebbero notato solo il 40enne: degli altri, nessuna traccia. L’indiano è stato portato in questura per tutte le formalità di rito. L’indomani, in piazza Rosselli, attimi concitati per un ubriaco molesto nei pressi della stazione. Avrebbe urlato parole sconnesse aggredendo verbalmente i pendolari che ieri mattina si trovavano nei pressi dei binari, in procinto di salire sul convoglio. Intervenuti sul posto, gli agenti del comando di via dell’Industria hanno sudato sette camicie per risalire all’identità dello straniero, poi identificato come un cittadino ucraino di 30 anni. Per questo motivo, è stato portato negli uffici della questura. Qui, sarebbe emerso che sul 30enne, già gravato da precedenti e habitué di contesti illeciti, pendeva una misura di prevenzione del questore di Bologna. L’omologo di Ancona, Cesare Capocasa, ha disposto un foglio di via obbligatoria per l’ucraino, dato che è risultato pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica e non aveva alcun motivo per restare ad Ancona.