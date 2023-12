Lite tra tassista e Ncc. Interviene la polizia

Nel pomeriggio di lunedì i poliziotti sono intervenuti nei pressi di piazza Rosselli poiché, mentre transitavano per un normale servizio di controllo del territorio, venivano avvicinati da un uomo che segnalava la presenza, nei pressi dell’area riservata ai taxi, un veicolo NCC.

L’uomo alla guida del veicolo riferiva di trovarsi lì in attesa dell’arrivo di un cliente, che da lì a breve sarebbe arrivato e che comunque il veicolo non occupava lo spazio riservato ai taxi. Inoltre l’uomo riferiva di essere stato aggredito verbalmente dall’altro uomo, nello specifico conducente di un taxi, il quale lo invitava prepotentemente a spostarsi. L’uomo, nonostante fosse in presenza dei poliziotti, continuava ad inveire contro l’altro, insultandolo. A quel punto i poliziotti procedevano ad identificare l’uomo, il quale tuttavia si alterava ancor di più. Dopo qualche momento di agitazione i poliziotti provvedevano a farlo calmare, a riportare la situazione alla tranquillità e ad allontanare entrambe le parti, avvisandole delle proprie facoltà di legge.