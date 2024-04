Lite tra vicine, manda in ospedale una 38enne

Grida, spintona e prende per il collo la vicina che deve ricorrere alle cure del pronto soccorso: denuncia e avviso orale per una 51enne fabrianese già nota alle forze dell’ordine. I poliziotti l’hanno denunciato per minaccia, ingiuria e lesioni: il questore Cesare Capocasa l’ha poi ammonita con un avviso orale. I fatti sono avvenuti nei giorni scorsi e hanno visto come protagonisti due famiglie di un condominio. I rapporti di vicinato non erano più accettabili da tempo quando una mattina di metà marzo la situazione è iniziata a farsi insopportabile per la famiglia che occupava il piano sottostante. Alla musica ad alto volume da ore si aggiungeva il trascinamento rumoroso delle sedie e del tavolo nonché forti colpi di oggetti lasciati cadere dall’alto sul pavimento: tutto probabilmente per molestare e rendere insopportabile la condizione della famiglia vicina. La presenza di un genitore anziano e con problemi di salute ha convinto la condomina che abita al piano di sotto, fabrianese di 38 anni, a salire al piano di sopra e suonare il campanello della vicina rumorosa. Voleva cercare di farla ragionare e ridurre quel baccano. Dopo alcuni tentativi, la fabrianese 51enne, ha aperto la porta ma senza lasciare spazio alla discussione prima ha investito la donna di pesanti ingiurie, poi l’ha minacciata di gravi ripercussioni addossandole la responsabilità all’altra di pregresse situazioni che l’avevano vista sopportare analoghi disturbi. La discussione si è protratta per qualche minuto, fino a che la 51enne ha aggredito fisicamente la vicina, prima spintonandola poi afferrandola per il collo. Prontamente sono accorsi altri condomini, attirati dalle urla, per interrompere la violenza.

La 38enne aggredita, rientrata in casa, accusava, oltre al dolore al collo e alle braccia, anche un forte stato di agitazione: per questo è stata accompagnata da parenti al pronto soccorso dove è stata visitata, curata e dimessa con 10 giorni di prognosi. Poi ha raggiunto il commissariato per sporgere querela. La 51enne fabrianese con precedenti per reati contro il patrimonio e lesioni personali è stata denunciata.

In relazione alla pericolosità dimostrata e a pregresse vicende giudiziarie a carico, il questore Capocasa ha firmato il provvedimento di prevenzione, a tutela della sicurezza ed incolumità pubblica, dell’avviso orale che è stato subito notificato alla destinataria. Si tratta di un ammonimento con cui si notifica al destinatario che da quel momento sarà "osservato speciale" e se non cambierà condotta rischierà l’applicazione della più grave e afflittiva sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.