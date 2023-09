Lite tra vicini, uno aggredito con una tavola di legno in testa

Litigano per problemi di vicinato e un uomo finisce in ospedale. E’ stato aggredito con una tavola di legno dal vicino di casa. E’ successo lunedì pomeriggio, a Sappanico. Attorno alle 15.30 è arrivata una pattuglia delle volanti, nella frazione che si trova alle porte del centro cittadino. Poco prima, all’interno di una proprietà privata, due residenti hanno iniziato a prendersi a mali parole. Dietro il litigio futili motivi legati alla convivenza e alla sopportazione per piccoli screzi dettati da abitudini di vita diversa. Dalle parole la situazione ha iniziato a scaldarsi e uno dei due ha impugnato una tavola di legno e l’ha usata per colpire l’altro che è finito a terra ferito e sanguinante. Vista la reazione violenta è stata chiamata la polizia. Il ferito è stato soccorso da una ambulanza e portato all’ospedale di Torrette per le cure del caso. Non ha riportato una prognosi grave e comunque non procedibile per una denuncia d’ufficio per lesioni. Visto però il ferimento della persona, la polizia ha proceduto a sequestrare cautelativamente la tavola usata per il ferimento. Gli agenti hanno ascoltato anche alcuni cittadini presenti e il vicino che ha impugnato la tavola. Fino a ieri l’uomo che è dovuto ricorrere alle cure ospedaliere non aveva presentato una denuncia di parte ma avrà tempo 90 giorni per formalizzarla. Dalle informazioni acquisite tra i due vicini correva una antipatia reciproca da tempo e che invece di affievolirsi è solo aumentata facendo perdere le staffe ad uno dei due anziani che si sarebbe subito pentito del gesto.