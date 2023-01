L’iter è sbagliato, condannato il Ministero

Il giudice del lavoro Maria Rita Serri ha condannato il Ministero dell’Istruzione a immettere in ruolo – con un anno di retroattività – il vincitore di un concorso per assistente amministrativo.

L’uomo, che appartiene alla categoria dei riservisti militari, nel maggio del 2020 aveva partecipato al concorso indetto dall’Ufficio scolastico regionale per l’integrazione delle graduatorie provinciali relative ai profili degli assistenti amministrativi, tecnici e ausiliari della scuola. L’obiettivo era quello di passare da ’collaboratore scolastico’ ( bidello, nel linguaggio comune) a ad ’assistente amministrativo’ (quindi il lavoro di segreteria): una mansione, peraltro, già svolta quotidianamente.

In agosto, la doccia fredda: l’Ufficio scolastico provinciale l’aveva inserito nella graduatoria permanente di I fascia Ata, cioé nell’elenco in cui la scuola va a pescare per coprire i posti vacanti.

L’ex Provveditorato gli riconosceva il possesso dei requisiti, ma gli contestava la procedura intrapresa.

Pur potendo aspirare ad una sicura nomina – in quanto unico presente nell’elenco dei titolari di riserva – l’aspirante amministrativo, secondo l’autorità scolastica, avrebbe dovuto dimettersi dal ruolo di collaboratore, iscriversi alle liste di collocamento e documentare la sua condizione. Insomma, uscire dalla porta e rientrare dalla finestra.

Una procedura che l’Ufficio scolastico provinciale gli aveva suggerito di seguire; invano, poiché all’interessato era parso assomigliare ad un pericoloso volo da trapezista.

Così il collaboratore-assistente (amareggiato da un altro pasticcio: il suo posto era stato assegnato in surroga ad altra persona prelevata dalla graduatoria ordinaria) si è rivolto alla Uil Scuola e, assistito dal pool di avvocati del sindacato, ha promosso una causa davanti al giudice.

Nella sentenza di pochi giorni fa, Maria Rita Serri fa presente che nella fattispecie la normativa "non richiede l’iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio: ne consegue pertanto che deve dichiararsi il diritto del ricorrente all’immissione in ruolo dal primo settembre 2020", cioè con effetto retroattivo. Il Ministero dovrà pagare l’arretrato e i danni.

"È la storia emblematica di un diritto negato", commenta Luigi Fiorentino, segretario della Uil Scuola, sindacato particolarmente impegnato sul fronte della difesa dei precari.

"Anziché vedersi assegnato il posto che gli competeva, la persona in questione è tornata precaria per un anno. Da notare – conclude – che nelle altre province il meccanismo adottato è esattamente quello cui fa cenno il giudice. I diritti dovrebbero essere uguali per tutti, non variare da provincia a provincia".