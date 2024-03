"Liti" con i condomini. Ancona Entrate pronta a spingere i privati a finanziare le opere

Muri di sostegno e marciapiedi rotti: il Comune pronto ad attivare Ancona Entrate per spingere i privati a fare la propria parte. La questione è emersa ieri durante la seduta del consiglio comunale da ben due interrogazioni urgenti presentate da Stefano Foresi e Susanna Dini (Partito Democratico). Nel primo caso l’argomento trattato era quello dei tratti di mura pericolanti in giro per la strada, da via Oddo Di Biagio a via Osimo passando per via Ascoli Piceno (due punti), via Redi e così via; successivamente il concetto della rivalsa posto dall’assessore ai lavori pubblici e alle manutenzioni, Stefano Tombolini, è emerso sul nodo dei nuovi marciapiedi di corso Amendola.

Da anni in città si notano zone in cui ci sono staccionate o travi di legno per sorreggere mura pericolanti. Nella maggiora parte dei casi si tratta di situazioni in cui l’amministrazione non poteva e non può adesso intervenire, a meno che non decida di farlo in surroga, col rischio poi che i privati non garantiscano una copertura finanziaria.

L’interrogazione di Foresi era legata in particolare agli esempi fatti in precedenza, Tombolini ha risposto: "Ci sono delle ordinanze cosiddette ‘sotto strada’ emesse in passato che dovrebbero spingere i condomini, dunque i privati, che hanno la competenza su quei tratti di mura ammalorati che dovrebbe imporre loro di intervenire e sistemare le parti danneggiate. Alla luce di queste situazione che si incancreniscono col tempo, ho scritto alla polizia locale e all’Agenzia delle Entrate per chiedere un intervento specifico per occupazione di suolo pubblico causato dalle travi che puntellano quelle pareti. Sulle aree di cui sopra abbiamo avviato delle procedure. Per quanto riguarda le priorità, abbiamo inserito nel piano triennale delle opere pubbliche un intervento di ripristino nella parte alta di scalone Nappi, quella che arriva sino al Duomo, con la mura ridotta in pessime condizioni da anni.

Vorremmo riuscire a portare a compimento quell’intervento prima del G7, dunque prima di ottobre, per eliminare un altro punto di forte degrado". C’è poi la parte di lavori pubblici che riguardano i marciapiedi di corso Amendola, un intervento da 1,2 milioni di euro che si protraendo tantissimo. Dopo la sosta dei cantieri per le festività natalizie adesso i commercianti della zona hanno chiesto un secondo stop dei lavori per la settimana di Pasqua. Anche lì, tuttavia, c’è un nodo legato ai privati: "Alcuni lavori non possono essere fatti dalle ditta da noi incaricata perché riguardano condomini privati _ ha replicato Tombolini alla capogruppo del Pd Susanna Dini _, in particolare le solette e le ‘bocche di lupo’ a terra. Abbiamo cercato una collaborazione coi privati, ma ad oggi non ci è giunta alcune risposta in merito. A questo punto procederemo e poi ci rivarremo nei loro confronti, il cantiere non si può bloccare".

p.cu.