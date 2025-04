Litiga con il capotreno e blocca il convoglio: denunciato 35enne

Un cittadino nigeriano di 35 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato per il reato di interruzione di pubblico servizio. Lo scorso 5 aprile, infatti, era stata segnalata la presenza di un uomo molesto nella zona della stazione. Intervenuti sul posto, gli agenti hanno udito alcune grida ed hanno visto il 35enne mentre si trovava fuori dal convoglio dinanzi a capotreno e macchinista.

L’uomo era già noto ai poliziotti visto l’obbligo di presentazione in Commissariato. Dalle ricostruzione, sarebbe salito a bordo del treno regionale Ancona-Roma con un titolo di viaggio per la seconda classe, sedendosi però in un posto di prima classe, nonostante nella seconda vi fossero tanti posti liberi. Alla richiesta di spostarsi, si è rifiutato ed ha alzato la voce con il capotreno.

È stato fatto quindi scendere, in quanto avrebbe presentato un alito vinoso e aveva con sé una busta con una bottiglia di birra in vetro. Dopo l’identificazione, il treno, nel mentre rimasto fermo 25 minuti, è potuto ripartire. Dunque il 35enne è stato deferito in stato di libertà. Lunedì è stato denunciato anche un cittadino marocchino di 33 anni per il reato di inosservanza continuata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno. In seguito ad un arresto dell’8 aprile, aveva l’obbligo di permanere in casa dalle 22.30 alle 7: ma il 10 aprile si trovava fuori.