Litiga con la compagna e minaccia di uccidersi al Cardeto

Chiama la polizia dopo aver litigato con la compagna e minaccia di uccidersi così: "Mi butto di sotto". L’intervento è di lunedì notte, al parco del Cardeto, un’area verde molto estesa in pieno centro cittadino ma chiusa al pubblico nelle ore notturne. Al 112 è arrivata la chiamata attorno alle 3.30 e una pattuglia della polizia si è portata in zona per cercare l’uomo che aveva telefonato. Era un rumeno di 34 anni, già noto alle forze dell’ordine. Nella telefonata aveva detto che voleva farla finita ma non aveva detto dove si trovava. Così, con la geolocalizzazione è stata cercata la sua posizione e una pattuglia ha raggiunto il parco dove però non era chiaro dove si trovasse con precisione il rumeno. Mentre un poliziotto è rimasto al telefono con lui, cercando di persuaderlo nel gesto, i colleghi lo hanno individuato in una palazzina pericolante, ancora non messa a norma e quindi non accessibile al pubblico, tra il cimitero degli ebrei e il faro. Facendosi largo tra la vegetazione e i rovi, i poliziotti hanno raggiunto il disperato, sul retro dell’edificio, dove lo hanno visto camminare sul parapetto, con sotto uno strapiombo. Lo hanno preso e messo in sicurezza prima che compisse il gesto estremo. Il rumeno si è poi sfogato raccontando della lite con la compagna e che non aveva più ragione di vivere. Gli agenti lo hanno ascoltato notando che il suo stato era delirante anche per il troppo alcol che aveva bevuto. Hanno chiamato una ambulanza per farlo assistere dai sanitari e portarlo in ospedale per un controllo medico.