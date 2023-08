Litiga con la famiglia e minaccia di buttarsi: salvata una ragazza

Furibonda lite in casa: attimi di paura nei pressi del parco della Cittadella. È successo ieri mattina, quando una ragazza avrebbe iniziato ad inveire contro la madre e la sorella, minacciandole più volte. Una discussione, per fortuna, rimasta solo al livello verbale, ma che sarebbe potuta tradursi in qualcosa di più grosso e violento.

Sono volate parole grosse e urla, che non sono però rimaste inascoltate e che, anzi, hanno allarmato sia i condòmini dello stabile di fronte alla Cittadella sia i tanti passanti che a quell’ora passeggiavano nei dintorni del parco. Immediata la chiamata al 112 Nue, il numero unico di emergenza. Sul posto, in una manciata di minuti, le volanti della polizia. Gli agenti, una volta individuato il palazzo da cui provenivano le urla, hanno riportato la calma in casa.

Una lite scoppiata (pare) per motivi familiari, con la giovane 27enne che avrebbe persino manifestato intenti autolesionistici: "Mi ammazzo", avrebbe ripetuto diverse volte. Stando a quanto trapela, si tratta di tre donne italiane, ma di origine senegalese. Sul posto, oltre alle pantere di via Gervasoni, anche il 118 per il trasporto della giovane alla psichiatria di Torrette.