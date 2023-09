Litiga con la sorella per l’auto, volano schiaffi: "Ma quale rapina?"

Una rapina tutta da accertare quella che domenica mattina ha portato all’arresto di un 28enne italiano, per aver preso prima le chiavi di un’auto dalla borsa della sorella e aver poi schiaffeggiato la giovane, 23enne, che si era apposta a dargli la vettura. Il 28enne è in carcere a Montacuto, in attesa della convalida davanti al gip, che ci sarà oggi. Il suo avvocato, Nicola Cagia, si è già attivato per ricostruire l’accaduto ma parla di "grande errore nella ricostruzione dei fatti che chiariremo quanto prima con il mio assistito davanti all’autorità giudiziaria". Sembra infatti che l’automobile, una Lancia Y, fosse in utilizzo ad entrambi i fratelli e il proprietario è il nonno che l’ha lasciata ai nipoti per usarla. Domenica mattina il 28enne, italiano, doveva recarsi al lavoro, in un ristorante della Riviera del Conero, dove fa il cameriere. La sorella voleva invece andare al mare. Così è iniziato il conflitto per l’utilizzo dell’auto. Lui voleva farsi accompagnare al lavoro dalla sorella che si sarebbe tenuta poi la vettura per andarci al mare. Ma la giovane non era pronta a partire così presto da casa così il fratello avrebbe preso le chiavi per andare al lavoro con la vettura. Lei ha opposto resistenza quando lo ha visto uscire. Un passante li ha visti litigare, lui l’avrebbe anche schiaffeggiata, e pensando a qualcosa di grave ha chiamato il 112. I carabinieri hanno trovato solo la 23enne, arrabbiata, che ha riferito la vicenda.