Litigano e gli getta benzina. Gli abiti prendono fuoco: riesce a salvarsi in extremis

Lo segue una volta uscito dal lavoro e dopo aver preso una tanica dal portabagagli della sua automobile gli getta la benzina addosso poi gli dà fuoco con un accendino. La prontezza della vittima, che si è sfilato subito di dosso il giubbetto in fiamme, ha evitato una tragedia. L’agguato è avvenuto in via Montebello, a pochi passi dall’ingresso del cinema, mercoledì sera. Alcuni residenti hanno chiamato il 112 perché in strada c’erano due persone, straniere, che stavano urlando parecchio. Era in corso un litigio tra un uomo che si trovava a piedi e un altro che invece era arrivato a bordo di una vettura. Non era comprensibile quello che i due si stavano dicendo perché entrambi sono bengalesi e parlavano nella loro lingua. Dalle gestualità però si intuiva che erano arrabbiati. Durante la discussione molto animata uno dei due ha aperto il portabagagli dell’automobile estraendo una tanica con entro del liquido. Lo ha gettato addosso all’altro, cospargendolo sui vestiti che indossava. Poi ha preso un accendino e gli ha dato fuoco. Le fiamme hanno iniziato a bruciare i vestiti della vittima che in pochi secondi è riuscita a togliersi il giubbetto e a buttarlo per terra senza che il fuoco lo lambisse. Il responsabile è salito poi a bordo della vettura ed è fuggito via. Sul posto è arrivata una pattuglia delle Volanti della polizia che ha preso contatti con i testimoni per farsi raccontare bene cosa era successo. Dall’odore e dalla consistenza delle macchie oleose che sono rimaste sull’asfalto i poliziotti hanno potuto appurare che la sostanza infiammabile utilizzata era benzina. I testimoni presenti sono riusciti a dare una descrizione del piromane del mezzo a bordo del quale era fuggito. Poco dopo l’uomo, un bengalese di 30 anni, residente in città, è stato individuato. Era già noto alla polizia per numerosi precedenti per droga, reati contro il patrimonio e contro la persona. I due avrebbero litigato per un debito economico, non è chiaro se maturato nell’ambito del lavoro. Entrambi lavorano nei cantieri navali e si conoscono. La vittima, 40enne, è stata porta in ospedale per accertamenti anche se non aveva ustioni. I medici gli hanno dato pochi giorni di prognosi. Viste le ferite lievi non si è proceduto all’arresto. Sono lesioni personali procedibili solo a querela di parte. Nell’attesa che la vittima decida di fare o meno la denuncia il questore Cesare Capocasa valuterà un’idonea ed incisiva misura di prevenzione nei confronti dell’aggressore.

ma. ver.