Litigano per la cena bruciata dopo il Ramadan, arriva la polizia

La fame era talmente tanta dopo il calare del sole che quando si sono resi conto che la cena era stata inavvertitamente bruciata hanno iniziato a litigar edi brutto fino a scatenare una rissa vera e propria. Tanto che sono dovute intervenire le volanti della polizia e le ambulanze della Croce Gialla per dividere i contendenti e per portarli al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette. Il fatto è avvenuto la sera di Pasqua in un’abitazione di via Scrima. Protagonisti dell’insolita lite due egiziani e un tunisino che si erano radunati per consumare il pasto che, come vuole la dottrina islamica, in periodo di Ramadan va consumato solo dopo il calare del sole.

Uno dei tre si è accorto che il cibo che avrebbero dovuto consumare, per una disattenzione di chi lo stava preparando è andato bruciato. E’ nasta una discussione: dalle parole grosse, si è presto passati ai fatti. I tre hanno iniziato a picchiarsi a mani nude. Non si ha contezza dell’uso di oggetti contundenti. Fatto sta che chi ha sentito quel trambusto provenire dall’abitazione ha allertato il 112.

Sul posto sono sopraggiunte le volanti della polizia e due ambulanze della Croce Gialla. Gli agenti hanno provveduto a dividere i commensali che erano usciti decisamente malconci da quella serata di violenza. E’ stato necessario utilizzare due ambulanze per trasportare i feriti separatamente in ospedale per essere medicati: il rischio era quello che avrebbero potuto continuare a picchiarsi. Il pasto ormai l’avevano perso definitivamente, ma di staccarsi l’un l’altro a quanto pare non avevano alcuna intenzione. Ora la polizia sta cercando di ricostruire l’accaduto per vedere se ci sono le condizioni di spiccare eventuali denunce. Sempre la Croce Gialla ha poi soccorso un bengalese di 51 anni in via Fornaci comunali che si trovava a terra in un lago di sangue. L’uomo era in coma etilico. In pronto soccorso l’uomo non aveva inizialmente ripreso conoscenza.