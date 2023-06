Litigano per un parcheggio, si azzuffano e spuntano pinza e martello

Un parcheggio scatena una lite in via Crivelli e a rimetterci è stato uno dei contendenti. Erano da poco passate le 10 quando un posto auto è stato trovato occupato da un furgone di un elettricista che doveva occuparsi di montare un nuovo contatore all’interno di una palazzina. Il titolare di una attività a fianco è uscito dal negozio innervosito perché il mezzo di lavoro occupava uno spazio non consono a suo dire.

Commerciante ed elettricista hanno iniziato ad urlare. "Sposta il mezzo" avrebbe preteso il primo. "Da qui non mi muovo", avrebbe risposto l’altro. I toni si sono fatti sempre più accesi e alla fine sembrerebbe che il commerciante sia uscito dall’attività impugnando un martello, mentre l’altro avrebbe afferrato una pinza. Gli utensili sono stati solamente agitati, ma mai usati dai litiganti.

Durante la colluttazione uno dei due sarebbe caduto a terra riportando una ferita a un gomito e avrebbe anche sbattuto la testa. Un colpo violento tanto che dalla sua attività si sono allarmati e hanno chiamato il 118. Una ambulanza della Croce Gialla è arrivata in via Crivelli, una traversa di via Raffaello Sanzio, protagonista nel novembre 2015 di un efferato omicidio, quello dei coniugi Fabio Giacconi e Roberta Pierini, uccisi dal fidanzato della figlia 16enne, a colpi di pistola. L’uomo è stato affidato alle cure dei sanitari perché presentava un trauma cranico. E’ stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette in codice giallo. Vista la violenta litigata sono arrivate sul posto una pattuglia dei vigili urbani e una della polizia.

La ricostruzione di quanto successo è ancora in corso e fino a ieri sera non si sapeva se il commerciante era intenzionato a sporgere denuncia. L’attività è rimasta regolarmente aperta. Martello e pinza sono stati acquisiti dalla polizia. Il contatore che il tecnico doveva mettere era una nuova installazione.