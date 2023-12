Litigi fra vicini di appartamento: arriva la polizia

Vicini di casa litigiosi, la polizia placa due discussioni prima che la situazione degenerasse. Il doppio intervento è di mercoledì. Una donna ha chiamato il 112 dopo essersi chiusa dentro la camera da letto, impaurita della coinquilina che si era arrabbiata perché aveva buttato una bottiglia di vino dal balcone. Un gesto che era stato segnalato alla proprietaria di casa che aveva avuto da ridire sul comportamento delle due. La coinquilina aveva raggiunto la donna con cui condivide la casa innescando un vivace litigio perché non avrebbe dovuto buttare una bottiglia dal balcone. Visto il clima la vicina di casa in difetto per la bottiglia ha chiesto l’intervento della pattuglia, sentendosi minacciata, e si è chiusa a chiave in camera da letto per non essere raggiunta dalla coinquilina furibonda. Arrivata la polizia la donna ha negato di aver minacciato la coinquilina. La situazione si era nel frattempo calmata.

A Pietralacroce invece un residente ha chiamato il 112 segnalando la presenza di un uomo che girava con tre cani di taglia media senza il guinzaglio e con una mazza da baseball in mano. Una pattuglia ha raggiunto il quartiere ma non c’era nessuno con cani e mazza. Il cittadino che ha fatto la segnalazione ha però informato gli agenti che l’uomo in questione gira spesso ed è un suo vicino di casa. Il soggetto in questione si è accorto della polizia ed è andato sotto casa del richiedente, esasperato del comportamento dell’altro. Lì gli ha urlato addosso insultandolo perché aveva chiamato la polizia. Potrà sporgere denuncia.