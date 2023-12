Litigi tra due agricoltori. E lei finisce in tribunale

Dispetti continui e litigate per tutto, anche per gli scoli dell’acqua. Non correva buon sangue tra due proprietari terrieri, a Morro d’Alba, dove i due agricoltori, un uomo e una donna, sono arrivati a odiarsi al punto che prima lei lo ha denunciato per sterpaglie a cui lui aveva davo fuoco, violando la legge, e poi lui aveva denunciato lei sostenendo di essere stato gravemente minacciato fino ad auguragli la morte. "Sei un maledetto – gli avrebbe detto la vicina di terreno, 76 anni –, prima di fine anno vai a morire ammazzato, tanto muori prima di me". A scatenare la reazione della donna, finita a processo per minacce aggravate, sarebbe stato un lucchetto manomesso nella sua proprietà. L’imputata, difesa dall’avvocato Corrado Canafoglia, avrebbe tormentato il vicino proprietario, un 67enne, dal 2017 fino all’ultimo dell’anno del 2019. Lei lo aveva denunciato ai carabinieri forestali per aver dato fuoco a sterpaglie nel suo terreno e gli aveva fatto prendere anche una multa. Secondo la donna il confinante aveva anche un capanno abusivo che gli ostruiva i canali di scolo del terreno. Ieri il procedimento si è concluso per la fase dibattimentale davanti al giudice Lamberto Giusti. La Procura ha chiesto la condanna per l’imputata a un mese di reclusione. Repliche e sentenza sono state rinviate al 29 gennaio. Stando alla difesa della 76enne, le sue non erano minacce ma anatemi e modi di dire mentre si litiga. Il 67enne parte civile con l’avvocato Marco Polita.