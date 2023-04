Litigio in famiglia: le Volanti al bowling

Tensione in famiglia, la serata al bowling finisce in litigio. E’ accaduto sabato sera, all’impianto di Brecce Bianche, dove un nucleo familiare aveva trascorso la serata. Vecchie ruggini però hanno fatto venire alle mani un gruppo di persone e dalla struttura hanno chiamato la polizia. Ci hanno pensato gli agenti a riportare la calma tra i presenti e ad evitare gravi conseguenze. Dopo aver verificato che non c’erano stati feriti e nemmeno danni il gruppo è stato allontanato e la serata è proseguita regolarmente.