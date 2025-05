Litografia autografata da Mussolini sparisce dalla casa di vacanza

Una preziosa litografia della marcia su Roma, autografata da Mussolini con una penna a inchiostro, era sparita dalla casa di Arcevia, una tenuta delle vacanze di una famiglia del nord d’Italia. La proprietaria si era accorta tornando per l’estate. Il quadro, una sorta di stampa originale, di almeno cento anni fa, che riproduceva il Duce nel quadro storico del pittore Silvio Galimberti, rimasto appeso per anni, non c’era più. Era agosto del 2019 e la forestiera aveva denunciato il furto ai carabinieri del posto. Due mesi dopo l’opera era stata trovata in vendita in un sito di aste online, proposta da due jesini di 40 e 45 anni che sono finiti a processo davanti alla giudice Tiziana Fancello per ricettazione. Gli imputati, difesi dagli avvocati Carlo Mocchegiani e Marco Cercaci, sono stati assolti perché "il fatto non costituisce reato". Quando i carabinieri li avevano rintracciati non avevano saputo spiegare il motivo per cui la litografia non fosse più ad Arcevia. Uno dei due, si conoscevano bene tra loro ed erano amici, l’aveva materialmente messa in vendita sul sito perché era un esperto di aste, l’altro invece gli aveva fornito direttamente il quadro sostenendo che lo aveva acquistato in Umbria, in un mercatino a Campello sul Clitunno, in provincia di Perugia.

C’era stato un paio di mesi prima per comperare anche giocattoli d’epoca in latta e l’aveva pagata 450 euro. All’asta l’aveva messa in vendita a 800 euro. La litrografia, simbolo del Ventennio fascista, era ancora in un magazzino di uno dei due imputati ed era stata subito consegnata ai militari che poi l’avevano restituita alla proprietaria per rimetterla nella casa di Arcevia. Era stata proprio la donna a trovarla in rete, controllando le aste specifiche. L’aveva riconosciuta perché presentava delle macchie in basso, una più scura dovuta all’umidità presa negli anni. In casa non aveva trovato segni di scasso. Per recuperare la litografia erano stati attivati anche i carabinieri del Nucleo Patrimonio Culturale.

Marina Verdenelli