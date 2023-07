Live 80s, il Santa Monica di Ancona riaccende la mania degli anni Ottanta

Inutile negarlo: negli ultimi tempi è scoppiata una vera e propria mania per gli anni Ottanta. Vedi il successo dei film di quel periodo, visti e rivisti anche dai giovani di oggi, ma soprattutto della musica dell’epoca. Non a caso la serata ‘Live 80s’ del Santa Monica di Ancona riscuote sempre grandi consensi. Segno che le canzoni di quel decennio ‘tirano’ ancora. Un altro ‘indizio’: i sold-out dei concerti dei Via Verdi. Stasera (ore 21) l’appuntamento si rinnova. La formula è quella ormai consolidata: cena e dopocena con musica anni Ottanta suonata dal vivo e interpretata dalla bella voce di Veronica Key. L’ingresso per il dopocena è libero ma non prenotabile. L’evento si terrà all’aperto, ma in caso di maltempo ci si sposterà all’interno del locale. Per informazioni e prenotazioni: 0712862577 e 3518846706 (whatsapp).