Live al Palabaldinelli, si torna a suonare: ecco Agrirock

Il Palabaldinelli di Osimo apre le porte dopo tanto tempo ai concerti. Dopo il successo dei concerti Agrirock avvenuti dal 2009 al 2013 della produzione Consorzio Agrirock, progetto sulla canzone dialettale che racconta la vita della campagna marchigiana coordinato da Zio Pecos, proprio stasera, dieci anni dopo l’ultima edizione, è in calendario l’evento Agrirock 2023. L’organizzazione, appoggiata da istituzioni e aziende locali, è di Zio Pecos in collaborazione con Rotary club Osimo che raccoglierà fondi a scopi benefici come l’acquisto di un defibrillatore. A Osimo e non solo li conoscono tutti: nel 2010 è uscito il video di "Il beretto de paja" che ha raggiunto in pochi giorni 500mila visualizzazioni. La canzone è stata cantata da tutte le Marche anche grazie all’attività live di Zio Pecos diventando il manifesto del progetto Agrirock e l’inno di chi si riconosce sostenitore del territorio e dell’essere rurale. L’evento sarà incorniciato da una vetrina di macchine agricole dalle 18 nel parcheggio, alle 19 l’apertura dei cancelli cui seguiranno interventi sul palco di presentazione di iniziative sociali e artistiche tra cui l’esibizione di cantautori a tema Agrirock e alle 21.30 il concerto. Previsti servizi bar. L’ingresso è libero. Sempre oggi ma alle 18 al teatro La nuova fenice è in programma un altro appuntamento della rassegna "Scena dei piccoli" dal titolo "L’usignolo", spettacolo di ombre liberamente tratto dall’omonima fiaba di Andersen di e con Chiara Carlorosi e Marco Vergati per una produzione Teatro di carta-Ombre bianche.