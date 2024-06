"Live Music fest", sul palco arriva l’Elena Sweet Trio

Terzo atto per il ‘Live Music Fest’ di Ancona, rassegna organizzata dal Coffy Way e dall’associazione Sulvic in piazza Cavour. Dopo il concerto dei Pronipoti di sabato scorso domani sera (ore 20.30) ad esibirsi sarà l’Elena Sweet Trio, formazione composta da Elena Solari alla voce e alle percussioni, Claudio Mari alla chitarra e ai cori, e Lorenzo Cecchini alla batteria e ai cori.

Il gruppo è un giovanissimo progetto nato nell’inverno del 2022 su iniziativa di tre professionisti con molta esperienza nel mondo della musica dal vivo. La band propone cover italiane e straniere con un suono molto asciutto e arrangiato, per risultare sempre il più fresco e piacevole all’orecchio di un pubblico colto, ma anche per chi ha semplicemente voglia di passare una serata all’insegna di una musica pop gradevole, recente e anche più datata, con le più belle canzoni italiane e internazionali. Prenotazioni: 3921175714.