Livello polveri accettabile. Il pannello dà pure consigli

"Polveri sottili accettabili. I soggetti con malattie cardiache o respiratorie, anziani e bambini, dovrebbero prendere in considerazione di ridurre l’attività fisica all’aperto di lunga durata o intensa". In piazza Cavour è arrivato il pannello che rileva il grado di inquinamento in città e dà consigli, elaborati da esperti, su come comportarsi per non peggiorare la propria condizione di salute. Il monitor, protetto da telecamere che lo videosorvegliano h24 per evitare atti vandalici o furti, si trova poco prima dell’imbocco di piazza Cavour, subito dopo il Comune. Un punto informativo importante per analizzare la qualità dell’aria sia dal punto di vista di pollini e spore, per chi soffre di allergie, che dal punto di vista delle polveri sottili e da quelle inquinanti derivanti dai gas di scarico delle auto e similari, insomma tutto ciò che di chimico contribuisce a peggiorare l’aria che respiriamo. La sua installazione fa parte del già noto piano Bonifazi, dal nome dell’allergolo Floriano Bonifazi, il Pia (piano inquinamento ambientale) iniziato nel 2018 e terminato nel 2021 davanti. Un piano che serve per monitorare la qualità dell’aria che si respira ad Ancona, contro valori troppo alti delle così dette polveri sottili. Passando davanti al monitor come ha fatto il Carlino venerdì scorso, si possono leggere i dati dell’andamento dal punto di vista dell’inquinamento e da quello dei pollini. "E’ un sistema di prevenzione primario unico in Italia – ci tiene a sottolineare Bonifazi – grazie alla elaborazione dei dati a disposizione quel monitor riflette l’andamento medio della qualità dell’aria in città".

In futuro si mira a farlo anche a zone circoscritte, come quelle maggiormente soggette ad emissioni di sostanza chimiche. I dati che elabora sono quelli della centralina Arpam della Cittadella e di una stazione mobile sulla Flaminia in zona Palombella. Partner del progetto sono Regione e Comune. L’attuale giunta ne ha ripreso le redini dopo un rallentamento che si era verificato con la giunta precedente. Il pannello elettronico è di facile lettura perché basta seguire le varie schermate che si susseguono per capire se ci si trova davanti ad una giornata di alto inquinamento o meno. La media giornaliera stimata venerdì dava una qualità dell’aria per le polveri sottili accettabile. Se il sistema non prevede infatti di analizzare il dato in tempo reale lo fa invece incamerando quelli settimanali e stimando una previsione che dà comunque affidabilità sul risultato per la giornata che si va ad affrontare. I colori indicano l’andamento per l’aria: blu buona, verde accettabile, gialla mediocre, arancione scarsa, rossa molto scarsa.