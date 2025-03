Liverani a Da Ros, Ciccioli nel mirino: "Siamo usciti non per la condanna"

"La condanna per diffamazione non centra nulla, siamo usciti dal partito per divergenze con i vertici Provinciali". Sono trascorse settantadue ore da quando i consiglieri comunali Marcello Liverani e Davide Da Ros hanno annunciato l’uscita da Fratelli d’Italia. Il Coordinatore provinciale Carlo Ciccioli è intervenuto sulla vicenda facendo una ricostruzione che i due ormai ex militanti hanno ritenuto errata. "La nostra è una decisione presa per questioni politiche, non volevamo più farci ‘schiacciare’ dal Coordinatore provinciale e c’erano state, anche prima della sentenza, delle divergenze – spiegano Liverani e Da Ros – quando un assessore (Ilaria Bizzarri) di Fratelli d’Italia si è dimesso erano stati proposti alcuni nomi, ma il sindaco Olivetti ha proposto Simona Romagnoli e, sapendo che si tratta di una persona valida, non ci siamo opposti". Una vicenda che l’onorevole Ciccioli non avrebbe digerito e che ha alimentato le divergenze: "Non stiamo in un partito dove ci vengono imposte delle cose, dove vengono fatte delle scelte senza che prima ci sia, come previsto da statuto, un Congresso – proseguono – questo non cambia il nostro punto di vista riguardo al partito di Giorgia Meloni, continueremo a sostenere il sindaco Olivetti e la sua Giunta, un progetto che abbiamo sposato, in cui crediamo e che porteremo avanti".

Dopo l’intervento di Ciccioli, che ha parlato di ‘pausa di riflessione’ a seguito della condanna, i consiglieri hanno ricevuto messaggi di solidarietà da parte degli iscritti al partito: "Noi in prima persona ci siamo spesi per aumentare il numero di tessere in città e molti tesserati e in questi giorni molte persone ci hanno mostrato la loro vicinanza – affermano – intanto passeremo al gruppo misto, ma saremo sempre a sostegno della maggioranza". In consiglio comunale potrebbero aprirsi dei nuovi scenari: dopo l’uscita di Liverani e Da Ros, le dimissioni di Ilaria Bizzarri, Fratelli d’Italia non è più la prima forza politica a sostegno dell’Amministrazione Olivetti. A un anno dalle Amministrative sembrano essere imminenti nuovi scenari per la politica senigalliese, dove il pressing arriva anche da Forza Italia dal suo neo coordinatore locale di Forza Italia. Cinque consiglieri e due assessori per la Lega, due consiglieri, due assessori di cui uno con la delega di vice sindaco per Fratelli d’Italia che ha nelle sue file anche il presidente del Consiglio Massimo Bello, un consigliere e un assessore per il Gruppo Misto.