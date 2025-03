Liverani e Da Ros sbattono la porta: via da Fdi

Un terremoto politico travolto Fratelli d’Italia in città. Un qualcosa che forse poteva essere nell’aria ma che in pochi pensavano potesse concretizzarsi.

E invece Marcello Liverani, storico sostenitore del partito di Giorgia Meloni, e consigliere comunale, e il collega di maggioranza e di partito Davide Da Ros hanno annunciato in una video intervista rilasciata a VivereSenigallia.it l’uscita da Fratelli d’Italia.

La decisione è arrivata dopo un incontro con i vertici provinciali del partito (il coordinatore è l’eurodeputato Carlo Ciccioli) che avrebbe fatto emergere divergenze "insanabili".

"Sì – confermano subito –, usciamo dal partito di Fratelli d’Italia a livello locale ma restiamo al fianco di Giorgia Meloni al nazionale -precisa Liverani- questa decisione è scaturita da divergenze che non si sono potute o volute superare. La nostra politica è sempre stata trasparente, pensando al meglio per Senigallia e per questo non accettiamo giochetti da chi invece fa sempre politica. Siamo delusi da questo modo di fare e preferiamo uscire da questi giochi".

Parole al vetriolo con dissidi dunque che sono tutti rivolti ai vertici provinciali di FdI e nulla hanno a che fare con la maggioranza di governo cittadino né tanto meno con il sindaco Massimo Olivetti.

"In maggioranza resta tutto come prima, con il sindaco Olivetti, che è un’ottima persona, nulla cambia -prosegue Liverani -. In vista del congresso provinciale sono successe delle cose che non ci sono piaciute e abbiamo preferito fare un passo indietro".

"C’è delusione, perchè Marcello nel 2014 ha creato un gruppo con il quale si è lavorato, siamo cresciuti fino ad arrivare alla vittoria elettorale del 2020 ed ora vedersi mettere da parte e non considerati per il lavoro fatto è disarmante" aggiunge con un pizzico di rabbia Da Ros.

Alla luce di questo nuovo assetto, in Consiglio Comunale Liverani e Da Ros passeranno al Gruppo Misto ma sosterranno compatti la maggioranza.

"Anche se andremo nel gruppo misto non solo resteremo in maggioranza ma rafforzeremo ancora di più il rapporto con la Giunta e il sindaco Olivetti perchè non avremo più le ingerenze di chi, da fuori, vorrebbe mettere bocca della gestione del governo cittadino" sottolinea Da Ros.

In vista della prossima sfida elettorale delle amministrative a Senigallia del 2026, Liverani e Da Ros sono al lavoro per nuovo progetto. "Ne stiamo parlando con tutta la maggioranza, nel nostro caso troveremo una nostra collocazione, sempre naturalmente a sostegno del centro destra - conclude Liverani - e anzi sono ancora più motivato a ricominciare proprio come feci nel 2014 per produrre qualcosa di nuovo".