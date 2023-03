Liverani nel mirino, Fdi: "Voi facevate i selfie"

‘L’acqua è finita! Tirate fuori il vino!’, Fratelli d’Italia risponde alle critiche sollevate dall’opposizione dopo la pubblicazione del post, poi rimosso, sul profilo Facebook del consigliere comunale e presidente Commissione Bilancio Marcello Liverani.

"Probabilmente, il Consigliere Campanile e tutta l’opposizione di sinistra abitano o vivono altrove, oppure, come al solito, hanno finito gli argomenti. La sinistra locale e il consigliere Campanile hanno destituito il confronto serio e lo hanno sostituito con la solita polemica, inutile e dannosa, perpetrata soltanto per avere un titolo altisonante sui giornali o per vedere il loro nome scritto in qualche articolo, oppure per ottenere qualche like in più sui loro post. Secondo costoro, poi, meglio prendersela con il consigliere Liverani, perché ‘attaccarlo’ direttamente fa notizia, piuttosto che confrontarsi seriamente sui temi" si legge nel comunicato di Fratelli d’Italia. Il consigliere di Amo Senigallia Gennaro Campanile aveva chiesto le dimissioni del consigliere Liverani dopo la pubblicazione del post criticato anche da cittadini e alluvionati: "Dove era la sinistra nel 2014? E il Consigliere Campanile? Noi ricordiamo che Campanile e Mangialardi, sorridenti, erano a farsi i selfie con Matteo Renzi, mentre il fango e i danni di quell’alluvione coprivano la città. Dalla sinistra e da Campanile non prendiamo lezioni o patenti di democrazia o di capacità politiche, considerando che i loro governi, nazionali, regionali e locali, hanno fatto ben poco per cui andarne fieri" prosegue Fratelli d’Italia. Una polemica che presto potrebbe finire sui tavoli del consiglio comunale, dopo i botta e risposta di questi giorni, in cui, insieme all’ennesima allerta meteo con rischio esondazione è arrivata la notizia della liquidazione, a breve, dei contributi per gli alluvionati.