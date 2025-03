"Liverani si dimetta da cerimoniere del Comune"

"Liverani cerimoniere del Comune, è imbarazzante". Il consigliere del Pd Rodolfo Piazzai è intervenuto ieri, durante il consiglio comunale, per chiedere al sindaco che al consigliere venga revocata la delega di cerimoniere e ha chiesto le dimissioni del consigliere Liverani e del consigliere Davide Da Ros, entrambi condannati in via definitiva per diffamazione. Piazzai si è tolto qualche sassolino dalla scarpa dopo che lo scorso ottobre Liverani aveva chiesto le dimissioni di Piazzai a seguito di una Commissione. "Chiedo al sindaco che venga revocata la delega di cerimoniere del Comune al consigliere Liverani, le persone che arrivano nella nostra città vengono accolte da lui, è imbarazzante. Tra l’altro si tratta anche di una questione politica ed è ancora più avvilente che quanto accaduto sia stato fatto nei confronti di una donna". Il presidente del Consiglio Massimo Bello ha chiesto a Piazzai di focalizzarsi sul bilancio, tema trattato ieri per degli scostamenti per qualche decina di migliaia di euro. Riflettori accesi sull’area ex Sacelit-Italcementi, oggetto di un’interrogazione del capogruppo del Pd Dario Romano che ha parlato del futuro di un’area strategica che se riqualificata, con le opere di urbanizzazione, potrebbe cambiare centro storico e lungomare. Il prezzo di base era di 1milione 997mila 770 euro con un rilancio minimo di 10mila euro. Durante la seduta si è parlato anche dei ponti, alla luce delle dichiarazioni del vice Commissario Stefano Babini che ha messo anche ponte Portone tra quelli da rivedere. Solo ponte Zavatti è a norma. Gli altri, dal ponte Perilli, passando per il ponte degli Angeli fino a ponte Garibaldi, i cui lavori partiranno a breve, non sono a norma. "Lo sapevamo – ha spiegato Olivetti – di ponte Garibaldi ne abbiamo già parlato, il ponte degli Angeli è oggetto di un processo penale ed è emerso in più occasioni che anche il ponte Perilli e il ponte Portone presentano delle criticità e sono oggetto di valutazione". Ma per fermare il progetto di ponte Garibaldi si continuano a raccogliere firme: anche ieri era presente lungo il corso 2 Giugno un banchetto di Italia Nostra. Ad attaccare il progetto del ponte Garibaldi è anche il vice presidente del consiglio regionale Maurizio Mangialardi: "Quello che serve, piuttosto, è la data della sospensione del progetto: un atto di responsabilità nei confronti della cittadinanza, visto peraltro che il mandato amministrativo del Presidente Acquaroli è in scadenza".