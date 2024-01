ll vicesindaco Pizzi entra a fare parte di Fratelli d’Italia

Riccardo Pizzi passa a Fratelli d’Italia, ieri a ufficializzare l’ingresso del vicesindaco è stato il coordinatore provinciale, Carlo Ciccioli. "È un ingresso importante, sia per il ruolo amministrativo che Pizzi ricopre, sia per le deleghe, sport e cultura – ha spiegato Ciccioli –. Pizzi diventa un punto fermo della nostra squadra, fatta di tante persone che in questi mesi si sono spese per la città di Senigallia: siamo partiti in un momento difficile come quello post pandemico e poi ci siamo trovati di fronte all’alluvione. Ora siamo all’ultimo miglio, dobbiamo continuare a fare e soprattutto dobbiamo portare a termine quanto iniziato". Quella tra Fratelli d’Italia e Pizzi è una collaborazione che va avanti dall’inizio del mandato. "Questo ingresso è frutto di un percorso che ha trovato tempi maturi oggi – ha detto Pizzi –. Ringrazio tutti gli esponenti regionali, provinciali e comunali, così come gli iscritti. Colgo l’occasione per rivolgere a Ciccioli gli auguri di un’ottima campagna elettorale in vista delle europee. L’obiettivo è di poter contare su un rappresentante della provincia di Ancona, che unisca le Marche a istituzioni europee".

si. sa.