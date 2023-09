"Lo Castello Antiquo", indietro di mille anni

Il borgo di Falconara Alta fa un tuffo nel passato sabato e domenica con "Lo Castello antiquo", un weekend organizzato dal Comune di Falconara in collaborazione con l’associazione teatrale Iride e la Pro Loco Falconamare nell’ambito della rassegna "Marche Storie – Racconti e tradizioni dei borghi in festa" della Regione Marche. Le lancette torneranno indietro di mille anni: nell’antico borgo, dalle 16 alle 23, saranno allestiti accampamenti medievali e un mercato dei mestieri e delle arti, dove si aggireranno figuranti in abiti dell’epoca, che daranno vita anche ad animazioni e cortei. Per immergersi completamente nell’atmosfera medievale sarà possibile partecipare a visite guidate agli accampamenti, ascoltare i raccontastorie, assistere a spettacoli con il fuoco e con i falconieri. Si potrà ammirare l’arcieria storica e assistere a duelli e combattimenti a schema rievocativo.

I più piccoli potranno assistere a spettacoli con i burattini e si potrà mangiare nel punto di ristoro "Locanda del Viandante", allestito per l’occasione in piazza Carducci, o all’Arnia del Cuciniere che ha preparato un menù a tema. Sabato è previsto anche un grande banchetto medievale per cenare in una lunga tavolata alla Corte del Castello. Ad aprire la manifestazione, sabato a partire dalle 16, saranno dimostrazioni d’armi antiche e combattimenti di scherma, cui seguirà alle 16.30 l’annuncio dell’araldo dal balcone del Castello dei Cortesi e la partenza del corteo storico. Alle 17 ci sarà il saluto dei Conti Cortesi, il benvenuto ai Conti Ferretti, la designazione del nome della città e del vessillo, lo spettacolo degli sbandieratori del Palio dei Ronchi di Castelferretti, esibizioni dei gruppi storici "Brigata Montebodio" e "La Corte di Campolongo". Alle 18 la rievocazione storica dell’attacco della Gran Compagnia di Fra’ Moriale al Castello di Falconara Alta avvenuta nell’anno 1353 (Compagnia Teatrale Iride, Brigata Montebodio e Corte di Campolongo).