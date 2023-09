‘Lo Castello Antiquo’ per Marche Storie

Nell’ambito della rassegna regionale ‘Marche Storie – Racconti e tradizioni dei borghi in festa’ giunta alla sua terza edizione, Falconara conferma la sentita e partecipata festa medievale ‘Lo Castello Antiquo’ che, quest’anno, è in programma sabato 16 e domenica 17 settembre. Un appuntamento per conoscere la memoria delle origini, accrescere il senso di appartenenza alla comunità e l’amore per il proprio territorio. Alla realizzazione del vasto cartellone hanno preso parte numerose associazioni del posto in collaborazione con il Comune.

Nei due giorni di festa saranno presenti accampamenti medievali e attività interattive, come l’arcieria storica, in piazza Carducci, che sarà anche il set delle prove di tiro a schema rievocativo. In via Costa, invece, ci sarà spazio per l’antico mercato delle arti e dei mestieri. Tra via Cameranesi e Vicolo degli Orti saranno presenti i giochi medievali e i laboratori creativi per bambini. Sono previste visite guidate alle grotte e alle mura con l’alta torre. Il programma completo verrà presentato successivamente, ma intanto una conferma: Lo Castello Antiquo ci sarà e, tra una decina di giorni, accenderà soprattutto il borgo di Falconara Alta.