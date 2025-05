"Lo chiamavano Scintilla", è Fubelli

"Lo chiamavano Scintilla". Di chi stiamo parlando? La risposta è: il comico Gianluca Fubelli, che questa sera (ore 21; biglietti 22 euro su www.vivaticket.com) al Teatro Sperimentale porta il suo nuovo spettacolo che si intitola appunto ‘Lo chiamavano Scintilla’.

Come si legge nella presentazione, "toccato il traguardo dei cinquant’anni, da cui non si torna più indietro, Scintilla trae le somme della sua vita, ripercorrendo tutte le tappe che lo hanno portato fino a qui. Dall’infanzia trascorsa a Roma, per strada con gli amici del Trullo fino ad arrivare all’approdo al mondo del lavoro. Infatti la madre, vista la fuga di cervelli dal sud verso il nord, lo spinge ad andare a Milano a ritrovare il suo". Gianluca in realtà ha un sogno da sempre, quello di sfondare nel mondo dello spettacolo. Quale miglior piazza, dunque, se non quella lombarda? "L’incontro con i Turbolenti, l’avventura a ‘Colorado’ e le sagre di paese dove si esibisce sono solo alcuni dei sogni da lui realizzati. Il David di Donatello, il Leone d’oro al cinema e l’Oscar, sono alcuni dei sogni che non realizzerà mai".

Ad arricchire lo spettacolo ci saranno due ospiti d’eccezione che lo seguiranno durante tutta la tournée: Giulio Cesare e Romolo Printz. Fubelli dopo l’esperienza con I Turbolenti, con i quali ha vinto diversi premi e partecipato a numerose trasmissioni, nel 2006 partecipa al film ‘Eccezzziunale veramente - Capitolo secondo... me’ con Diego Abatantuono, per poi recitare anche in ‘L’ultimo crodino’, ‘Area Paradiso’ e ‘Tutto molto bello’ di Paolo Ruffini. Dal dicembre 2016 al giugno 2017 conduce su TV8 ‘House of Gag’ insieme a Omar Fantini e da ottobre i due lanciano su Facebook ‘House of Web’.

Sempre nel 2017 inizia la conduzione di ‘Colorado’, al fianco di Paolo Ruffini e Federica Nargi. Nel 2019 riprende la partecipazione a ‘Colorado’, ancora una volta al fianco di Ruffini e Belén Rodríguez. Nel 2020 partecipa al programma di Italia 1 ‘Enjoy - Ridere fa bene’ condotto da Diego Abatantuono e Diana Del Bufalo. Nel 2022 è protagonista nella trasmissione ‘Back to School’ ed entra a far parte del programma ‘Big Show’ condotto da Enrico Papi. L’anno successivo partecipa di nuovo a ‘House of Gag’ con Omar Fantini e a ‘Back to School’ con Federica Panicucci. Dal 2024 fa parte del cast di ‘Only Fun’ e ‘Comedy Match’, i due comedy show targati Discovery. Quest’anno parte con la moglie Federica Camba (cantautrice, produttrice discografica e compositrice) per ‘Pechino Express’.